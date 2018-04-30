"واه يا عبد الودود" تلهب حماس الجمهور فى اُمسية العريش الفنية

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شمال سيناء - محمد حسين

ألهبت أغنية واه ياعبد الودود حماس مئات من الجمهور باُمسية العريش الفنية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الليلة فى مركز شباب مدينة العريش احتفالا بذكرى تحرير سيناء. أدى الاغنية الطليع يزن فريد عبده من منطقة المساعيد بالعريش من فرقة كورال طلائع الشباب والرياضة بشمال سيناء بقيادة المايسترو خالد الشعراوى.

وحظيت أغنية واه ياعبد الودود باهتمام الجمهور من اهالى العريش حضور الأمسية الفنية التى تقام لأول مره منذ عدة سنوات مضت.

ولاتزال الأمسية الفنية متواصلة على مسرح الماسة بمركز شباب مدينة العريش بحضورعدد كبير يتقدمهم قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.