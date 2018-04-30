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ننشر صور استقبال الرئيس السورى وفدا إيرانيا فى دمشق

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:48 م
ننشر صور استقبال الرئيس السورى وفدا إيرانيا فى دمشق الأسد خلال استقباله الوفد الإيرانى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين،  علاء الدين بروجردى رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى والوفد البرلمانى المرافق، فى دمشق. 

ونشرت وكالة الأنباء السورية تفاصيل ما جرى خلال اللقاء حيث بحث تطورات الأوضاع فى سوريا والانتصارات المهمة التى تتحقق فى الحرب على الإرهاب والرغبة المشتركة لدى سوريا وإيران فى مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بينهما بما فيها العلاقات بين برلمانى البلدين.

وأشار الرئيس السورى إلى أن المنطقة عموما تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية وأن ما نشهده من تصعيد للعدوان على سوريا وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر، ولفت الأسد إلى أهمية العلاقات البرلمانية فى تبادل التجارب بين الدول على المستوى الشعبى وليس فقط على المستوى السياسى.

ومن جهته أكد بروجردى أن مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها فى المنطقة هزم فى سوريا وأن فشل العدوان الأخير يؤكد صلابة ومنعة محور المقاومة ومحاربة الإرهاب.

استقبال الأسد للوفد الإيرانى
استقبال الأسد للوفد الإيرانى

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 


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