نتنياهو: لدينا أدلة على وجود برنامج تسلح نووى إيرانى سرى

نتنياهو: لدينا أدلة على وجود برنامج تسلح نووى إيرانى سرىالإثنين، 30 أبريل 2018 07:43 م
نتنياهو
إضافة تعليق
نقلت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن إيران نقلت برنامج التسلح النووى إلى موقع سرى، ولدينا أدلة على وجود برنامج تسلح نووى إيرانى سرى.
وأضاف نتنياهو أنه لدى إيران برنامج لتصميم وإنتاج وتجربة الرؤوس النووية، وأنها سوف تستمر بتعزيز مدى صواريخها القادرة على حمل الرؤوس النووية.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة