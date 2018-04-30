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نتنياهو: لدينا أدلة على وجود برنامج تسلح نووى إيرانى سرى

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:43 م
نتنياهو: لدينا أدلة على وجود برنامج تسلح نووى إيرانى سرى نتنياهو


كتب هيثم سلامة
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نقلت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن إيران نقلت برنامج التسلح النووى إلى موقع سرى، ولدينا أدلة على وجود برنامج تسلح نووى إيرانى سرى.

وأضاف نتنياهو أنه لدى إيران برنامج لتصميم وإنتاج وتجربة الرؤوس النووية، وأنها سوف تستمر بتعزيز مدى صواريخها القادرة على حمل الرؤوس النووية.


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إيران

بنيامين نتانياهو

برنامج تسلح نووى

دولة إيران




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