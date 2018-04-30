ميشال عون يجدد رفض لبنان بناء الجدار الأسمنتى الإسرائيلى على أراضيه

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جدد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، رفض لبنان بناء الجدار الأسمنتى على أراض لبنانية، لافتا الى أن اللجنة الثلاثية العسكرية "اللبنانية - الأممية – الإسرائيلية"، سوف تعاود البحث فى إزالة التعديات الإسرائيلية فى النقاط الـ13 من الخط الأزرق التى تحفظ لبنان عليها.

وأشاد عون، خلال لقاءه اليوم قائد قوات اليونيفيل الجنرال مايكل بيرى، بالتعاون القائم بين الجيش اللبنانى والقوات الدولية العاملة فى الجنوب (اليونيفيل)، لافتا الى أن هذا التعاون يعزز الأمن والإستقرار فى المنطقة الحدودية ويساعد على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذى يلتزم لبنان بكافة بنوده فى وقت تواصل اسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وأكد على أهمية المحافظة على علاقات طبيعية بين "اليونيفيل" وأهالى البلدات والقرى التى تنتشر فيها لأن ذلك يسهل مهمة القوات الدولية فى حفظ الأمن والإستقرار، وشدد الرئيس عون، على أن لبنان يدعم تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون أى تعديل فى مهامها أو خفض فى موازنتها ما قد يؤثر سلبا على فعاليتها ودورها، وكان الجنرال بيرى قدم للرئيس عون عرضا للأوضاع فى منطقة عمليات "اليونيفيل"، مشددا على النتائج الايجابية التى يحققها التعاون القائم بين قواته والجيش اللبنانى.