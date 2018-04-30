"مطار مرسى علم ": نتوقع أن نحقق أعلى معدل للحركة السياحية فى صيف 2018







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الطيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك للمطارات، أن مطار مرسى علم الدولى، يشهد تدفق كبير بالحركة السياحية وفقا لتعاقدات المطار مع شركات الطيران خلال هذا الموسم الحالى .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة إيماك للمطارات، فى بيان له، أن مدينه مرسى علم تتصدر قائمة المقاصد السياحية بمصر، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة تميزها عن مثيلاتها .

وأوضح فى بيانه أن حركة السياحة البولندية والتشيكية تتزايد بشكل كبير وملخوظ فى الأونة الأخيرة، بالأضافه إلى السياحة الألمانية التى تحتل المركز الأول من بين إعداد الجنسيات الوافده إلى مرسى علم، بالإضافة إلى السياحة الأيطالية التى تحتل المركز الثانى.

كما أوضح أن شركات الطيران المصرية، أصبح لها تواجد قوى بمطار مرسى علم، بعد انضمام شركة العربية للطيران، و شركة AMC، وآير كايرو الأكثر تشغيليا، كمان إنضمت بعض الشركات الألمانية إلى قائمة الشركات العاملة بالمطار مثل شركة ،Crondon Air والتى ستبدأ تشغيل رحلاتها يوم الخميس المقبل .

وتوقع عقاب أن يحقق موسم صيف 2018 فى مدينة مرسى علم، أعلى معدل للحركة السياحية خلال العشر سنوات الماضية.

وصرح محمد طمان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم، أن إدارة مطار مرسى علم الدولى تقوم بجميع الجهود لتوفير كافه سبل الراحة والأمان لكافه الركاب، بالأضافة إلى البرامج التشجيعية لشركات الطيران العاملة بالمطار .