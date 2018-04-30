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مدير أمن المنوفية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بشبين الكوم

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:35 م
مدير أمن المنوفية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بشبين الكوم مدير الامن يفتتح معرض السلع الغذائيه


المنوفية - محمود شاكر
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افتتح اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، اليوم الاثتين، معرض مديرية الأمن للسلع الغذائية والرمضانية، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

 

وأكد مدير أمن المنوفية، فى بيان له اليوم، أن افتتاح المعرض جاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع أصحاب المحلات الكبرى والسلاسل التجارية.

 

وأشار مدير الأمن إلى أن المعرض جاء في إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع .

 

 

 

 


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