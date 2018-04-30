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محافظ سوهاج : تحرير 8 محاضر تموينية فى حملة على المخابز بمركز ساقلته

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:58 ص
محافظ سوهاج : تحرير 8 محاضر تموينية فى حملة على المخابز بمركز ساقلته الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تحرير 8 محاضر مخالفات متنوعة للمخابز في حملة مكبرة بناحية مركز ساقلتة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

ومن جانبه قال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة  فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين ساقلتة والوحدة القروية بالجلاوية ، ومدير التفتيش بالوحدة حيث تم المرور علي المخابز بقري الجلاوية والحاجر والرياينة والحرادنة ، واسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة وجاري متابعة جميع المخابز بنطاق المركز.

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضروة المتابعة المستمرة واحكام الرقابة علي السلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 

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