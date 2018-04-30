محافظ دمياط يعلن عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بتكلفة 20 مليون جنيه

محافظ دمياط يعلن عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بتكلفة 20 مليون جنيهالإثنين، 30 أبريل 2018 07:56 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بالكامل، وذلك من خلال إنشاء عدد (3) كابلات أرضية جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه .
وأشار بيان أنه سيتم إنشاء (2) مغذي جديد لتدعيم لوحة توزيع حي رابع من محطات محولات شرق وغرب دمياط لهندسة شمال بطول (8000) متر جهد متوسط ، وذلك حتى تستوعب الأحمال القائمة والمستقبلية حتى 2050، ونظرا لتهالك الكابلات الكهربائية الحالية والتى لم يتم تجديدها منذ عشرات السنوات .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إيهاب البغدادي مدير عام التحكم والقائم بأعمال رئيس شركة كهرباء دمياط ، و المهندس على أبو رمضان مدير عام هندسات دمياط .
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