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الإثنين، 30 أبريل 2018 09:48 م
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محافظ دمياط يعلن عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بتكلفة 20 مليون جنيه

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:56 م
محافظ دمياط يعلن عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بتكلفة 20 مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بالكامل، وذلك من خلال إنشاء عدد (3) كابلات أرضية جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه .

وأشار بيان أنه سيتم إنشاء (2) مغذي جديد لتدعيم لوحة توزيع حي رابع من محطات محولات شرق وغرب دمياط لهندسة شمال بطول (8000) متر جهد متوسط ، وذلك حتى تستوعب الأحمال القائمة والمستقبلية حتى 2050، ونظرا لتهالك الكابلات الكهربائية الحالية والتى لم يتم تجديدها منذ عشرات السنوات .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إيهاب البغدادي مدير عام التحكم والقائم بأعمال رئيس شركة كهرباء دمياط ، و المهندس على أبو رمضان مدير عام هندسات دمياط .

 


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