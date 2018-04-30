محافظ دمياط يعلن عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بتكلفة 20 مليون جنيه







دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن تجديد شبكة كهرباء دمياط بالكامل، وذلك من خلال إنشاء عدد (3) كابلات أرضية جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه .

وأشار بيان أنه سيتم إنشاء (2) مغذي جديد لتدعيم لوحة توزيع حي رابع من محطات محولات شرق وغرب دمياط لهندسة شمال بطول (8000) متر جهد متوسط ، وذلك حتى تستوعب الأحمال القائمة والمستقبلية حتى 2050، ونظرا لتهالك الكابلات الكهربائية الحالية والتى لم يتم تجديدها منذ عشرات السنوات .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إيهاب البغدادي مدير عام التحكم والقائم بأعمال رئيس شركة كهرباء دمياط ، و المهندس على أبو رمضان مدير عام هندسات دمياط .