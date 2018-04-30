video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يشدد على اليقظة والاستعداد لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:29 م
محافظ جنوب سيناء يشدد على اليقظة والاستعداد لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة جانب من الاجتماع


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم خلال إنعقاد المجلس التنفيذى الرابع ، بمدينة طور سيناء على الاستعدادات لمجابهة السيول وعرض قرارات رئيس الوزراء والتجهيز لمعرض أهلا رمضان ، وتقنين الاوضاع وسرعة البدء فى انشاء شارع مصر بكل مدينة وسرعة التأمين على العمالة الغير منتظمة "بشهادة أمان ".

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد لجنوب سيناء واللواء عبدالرحمن محفوظ نائب مدير أمن جنوب سيناء ونائبى الشعب غريب حسان ونور سلامة وعطية موسي ورؤساء المدن وكافة الاجهزة المعنية والتنفيذية بجنوب سيناء

 وشدد المحافظ على اليقظة والاستعداد لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة على جنوب سيناء وطالب رؤساء المدن بالتواجد المستمر فى أماكن عملهم وتواجد العاملين بمراكز العمليات استعدادا لتغيير حالة المناخ واحتمال سقوط أمطار قد تؤدى الى سيول وإتخاذ الاجراءات اللازمة مع تحذير المواطنين بخطورة السيول والاستعداد لهطول امطار فى أى وقت من اليوم حسب تحذيرات هيئة الارصاد

وطالب المحافظ بضرورة تواجد 3تليفونات ثريا لتلقى البلاغات واحد مع المحافظ والآخر بسانت كاترين والآخر بالعمليات وتواجد جميع العاملين بالنبطشيات وعدم التقاعس فى العمل خصوصا فى الفترة القادمةوتجهيز المعدات وتواجد السائقين وان تكون السيارات جاهزة للعمل

وأمر المحافظ بإلغاء جميع الاجازات لمديرى المديريات ورؤساء المدن.

 وأكد المحافظ على جاهزية معرض أهلا رمضان قبل بدايته بـ5أيام ومتوافر به كل السلع اللازمة للاحتاجات المنزلية الضرورية ، بالإضافة الى افتتاح معرض الانتاج الحربى والسلع المعمرة ، مطالبا بسرعة توصيل المياة والكهرباء الى جميع منافذ القوات المسلحة لتشغيلها قبل شهر رمضان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. رئيس شركة مياه الشرب بسيناء يتسلم محطة التحلية بطور سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار المجلس التنفيذى بطور سيناء




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة