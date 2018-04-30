محافظ جنوب سيناء يشدد على اليقظة والاستعداد لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم خلال إنعقاد المجلس التنفيذى الرابع ، بمدينة طور سيناء على الاستعدادات لمجابهة السيول وعرض قرارات رئيس الوزراء والتجهيز لمعرض أهلا رمضان ، وتقنين الاوضاع وسرعة البدء فى انشاء شارع مصر بكل مدينة وسرعة التأمين على العمالة الغير منتظمة "بشهادة أمان ".

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد لجنوب سيناء واللواء عبدالرحمن محفوظ نائب مدير أمن جنوب سيناء ونائبى الشعب غريب حسان ونور سلامة وعطية موسي ورؤساء المدن وكافة الاجهزة المعنية والتنفيذية بجنوب سيناء

وشدد المحافظ على اليقظة والاستعداد لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة على جنوب سيناء وطالب رؤساء المدن بالتواجد المستمر فى أماكن عملهم وتواجد العاملين بمراكز العمليات استعدادا لتغيير حالة المناخ واحتمال سقوط أمطار قد تؤدى الى سيول وإتخاذ الاجراءات اللازمة مع تحذير المواطنين بخطورة السيول والاستعداد لهطول امطار فى أى وقت من اليوم حسب تحذيرات هيئة الارصاد

وطالب المحافظ بضرورة تواجد 3تليفونات ثريا لتلقى البلاغات واحد مع المحافظ والآخر بسانت كاترين والآخر بالعمليات وتواجد جميع العاملين بالنبطشيات وعدم التقاعس فى العمل خصوصا فى الفترة القادمةوتجهيز المعدات وتواجد السائقين وان تكون السيارات جاهزة للعمل

وأمر المحافظ بإلغاء جميع الاجازات لمديرى المديريات ورؤساء المدن.

وأكد المحافظ على جاهزية معرض أهلا رمضان قبل بدايته بـ5أيام ومتوافر به كل السلع اللازمة للاحتاجات المنزلية الضرورية ، بالإضافة الى افتتاح معرض الانتاج الحربى والسلع المعمرة ، مطالبا بسرعة توصيل المياة والكهرباء الى جميع منافذ القوات المسلحة لتشغيلها قبل شهر رمضان.