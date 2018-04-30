محافظ الشرقية: سيناء تشهد ملحمة وطنية يقودها الرئيس السيسي باقتدار وحكمة







الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن أرض سيناء تشهد ملحمة وطنية خالصة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحكمة واقتدار، لصناعة حلم جديد يتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين، مشيرًا إلى أن أرض سيناء تشهد أكبر عملية شاملة "سيناء 2018"، بمشاركة القوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية للقضاء على الإرهاب واستئصاله من جذوره وتهيئة المناخ الآمن للمواطنين وللدول المجاورة والمنطقة.

وأكد أن أرض سيناء فى الوقت ذاته تشهد ملحمة من العمل والتنمية والبناء من خلال تنفيذ منظومة أنفاق تُعد الأضخم فى تاريخ مصر وتنفيذ سلسلة من الكبارى العائمة لخدمة المناطق السكنية والتجارية بين الشرق والغرب وإقامة شبكة طرق واسعة، مشيرًا إلى أنه جارى تطوير مطار البردويل الدولى للأغراض المدنية وإنشاء العديد من المدارس الجديدة ووضع حجر الأساس لإقامة مستشفيات مركزية جديدة ووحدات إسعاف وإنشاء محطات لتحلية المياه وزيادة خطوط مصانع الأسمنت ومجمع للرخام والجرانيت والانتهاء من المرحلة الثانية من المدينة الشبابية فى شرم الشيخ ليتحول حلم تنمية سيناء إلى حقيقة تتحقق بسواعد أبنائها.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومديرى الإدارات النوعية بالديوان العام، وعدداً من شباب المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ندوات و لقاءات دورية لتعريف المواطنين بأهمية ومكانة سيناء وما تشهده من ملحمة وطنية خالصة للقضاء على البؤر الإرهابية واستكمال أعمال التنمية والبناء فأرض سيناء هى جزء أصيل من الأرض المصرية وكانت ممراً للعائلة المقدسة وورد ذكرها فى القرأن الكريم وهى تمثل أرض العزة و الكبرياء و حقق الجيش المصري على أرضها أكبر إنتصار عرفه التاريخ الحديث حينما إستطاع أن يحررالأرض ويقهر العدو الصهيوني لتعود سيناء لأحضان الوطن الغالي مصر

وخلال الاجتماع قدم المحافظ فيلماً تسجيلياً مقدم من إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان " سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب " يسرد تاريخ النشأة والأهمية وما يجرى على أرضها الأن من بطولات يحققها أبطال القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب وسواعد عمال مصر المخلصين لإستكمال أعمال التنمية و البناء .