محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال الديني بليلة النصف من شعبان







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مراسم الاحتفال الدينى السنوى الذى نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والذى أقيم بمسجد "بدر" بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، وبحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور وحيد عايش وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وعدد كبير من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

تضمنت الاحتفالية الدينية تلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، كما قدم كلمة مديرية الأوقاف الشيخ محمد عبد العظيم والذى أوضح خلالها فضائل شهر شعبان وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى سماحة الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو للمحبة والسلام والإخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة .

كما قدم المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد بعض التواشيح الدينية فى ختام الحفل.