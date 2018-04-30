محافظ الإسماعيلية: إضافة زراعة 2650 فدان للمساحة الأصلية لزراعتها بالأرز







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، أنه تمت موافقة وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، على إضافة مساحة 2650 فدان أرز، يتم زراعتها على مياه مصرف الوادي بزمام مركزي التل الكبير والقصاصين دون المساس بمياه الري" مياه النيل"، حيث أن هذه الأرض ثقيلة ولا يتم إضافة أي مياه عذبه إليها، ويتم ريها من مياه مصرف الوادي، وبهذا يكون إجمالى المساحات المنزرعة بالأرز على مستوى المحافظة وتوابعها 5400 فدان .

وفى سياق آخر،وافق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إحلال وتجديد المعهد الدينى بمنطقة عزيه السودانية بقرية عين غصين مركز الاسماعيلية والمقام على مساحة 1200 مترا مربعا بحوض أبو ذكرى زمام الجمعية الزراعية بطوسون.

جاءت تلك الموافقة بناء على طلب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، بالموافقة على إحلال وتجديد المعهد الدينى المقام بطريقة عشوائية وباعتباره مشروعا من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983.