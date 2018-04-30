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محافظ الأقصر يتابع السيطرة على 5 حرائق بمدينة القرنة

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:14 م
محافظ الأقصر يتابع السيطرة على 5 حرائق بمدينة القرنة المحافظ يتابع الحرائق


الأقصر - أحمد مرعى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من السيطرة على 5 حرائق بمركز القرنة غرب الأقصر، دون وجود خسائر فى الأرواح، وذلك أثر هبوب رياح عاصفة محملة بالأتربة على المحافظة على خلفية التحذيرات التى أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود تغيرات مناخية قد تصل إلى الأمطار والسيول.

ومن جانبه، انتقل محافظ الأقصر محمد بدر، فور علمه باندلاع الحرائق إلى موقع الحدث للوقوف على الخسائر والاطمئنان على الأرواح، حيث كانت الحرائق قد اشتعلت فى النخيل والزرع فى عدة مناطق فى نجع أبو سعيد، والأقالتة، منطقة هابو، والمدلى، ونجع البركة بقرية قبلى قامولا بمركز القرنة، وتمت السيطرة على كافة الحرائق دون وجود خسائر بشرية.

 


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