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الإثنين، 30 أبريل 2018 06:20 م
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محافظة الشرقية تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:20 م
محافظة الشرقية تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة جانب من الاجتماع


الشرقية - إيمان مهنى
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عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اجتماعا مع المهندس شاكر عبد الفتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، لمتابعة تنفيذ خطة عمل محددة لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ووضع سيناريو لمجابهة الأزمات وتدريب الكوادر التى تستطيع إدارة الأزمة.

وأوضح المهندس شاكر عبد الفتاح رئيس قطاع الدعم الفنى للمعلومات واتخاذ القرار بشركة مياه الشرب، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتأكيد على جاهزية سيارات شفط وسحب المياه للدفع بها فى حالة حدوث أمطار غزيرة يترتب عليها تراكم وتجمع للمياه، كما تم تسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار لفتحها فى حالة حدوث أمطار، وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء .

وفى سياق متصل، شدد المحافظ خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى مكاتبهم وقت الأزمة لمتابعة الموقف على الأرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أى طارئ وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بتقرير مفصل ساعة بساعة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الخطة تشمل أماكن توزيع سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية بكل مركز ومدينة لسرعة توجيهها لمكان الأزمة فى حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة أو حدوث طارئ ومراجعة الطرق الرئيسية والتأكد من تواجد غرف لتصريف المياه وتأمين محولات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإعداد خطة مرورية بديلة لتجنب منطقة الأزمة والدفع بعناصر مدربة للتدخل عند حدوث الأزمة .

 ذلك بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وعدداً من شباب المحافظة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

 


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