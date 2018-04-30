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مجلس جامعة المنوفية يختار لجنة ترشيح رئيس الجامعة القادم

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:47 م
مجلس جامعة المنوفية يختار لجنة ترشيح رئيس الجامعة القادم مجلس جامعة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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 بدأ مجلس جامعة المنوفية جلسته التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق وعضو مجلس الجامعة من الخارج، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

كما حضر الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس بالتصويت على اللجنة المختصة لترشيح رئيس جامعة المنوفية القادم لقرب إنتهاء رئاسة الدكتور معوض الخولى فى سبتمبر 2018.

واختار كل عضو من أعضاء المجلس 4 أعضاء، وتم فرز الأصوات لتعلن النتيجة باختيار الدكتور عباس الحفناوى رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور فوزى تركى رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء أساسية فى اللجنة، واختيار الدكتور إبراهيم صديق نائب رئيس الجامعة الأسبق عضوا احتياطيا، مهمة اللجنة المشاركة مع اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لاختيار رئيس الجامعة القادم.

 

 


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