قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن جثة شاب ألقى نفسه فى النيل بالمنصورة

قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن جثة شاب ألقى نفسه فى النيل بالمنصورةالإثنين، 30 أبريل 2018 07:48 م
قوات الإنقاذ النهرى- أرشيفية
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تخلص شاب بمدينة المنصورة من حياته بالانتحار وإلقاء نفسه فى النيل من أعلى كوبرى طلخا.
تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى قسم أول المنصورة، بإلقاء شاب نفسه بنهر النيل من أعلى كوبرى طلخا.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وضباط الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وقال أحد شهود العيان إنه شاهد شابا فى العقد الثالث من عمره يرتدى تيشرت أحمر وبنطلون أسود قام بالصعود فوق السياج الحديدى وألقى نفسه فى مياه النيل وجار البحث عن الجثمان.
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