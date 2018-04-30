فتاة أسوانية تدعم السياحة بمنصة إلكترونية ذكية







أسوان – عبد الله صلاح

قالت ابتسام محمود حسن، مؤسسة إحدى المنصات الإلكترونية لدعم السياحة المصرية، إن إنشاء المنصة إلكترونية يتم من خلاله عرض كل المزارات السياحية بالأقصر وأسوان، وتتيح للسائح حجز تذكرة الطيران والفندق وكل الخدمات التى يحتاجها من مكان واحد ما يوفر الوقت والجهد، ويعمل على تنمية السياحة والمساعدة فى عودة السياحة العالمية للأقصر وأسوان.

وأضافت ابتسام لـ"اليوم السابع"، أنها شاركت فى مسابقة "جولات تيكنى" عن محافظة أسوان بهدف تنمية السياحة فى أسوان، وهو ما أهلها للتنافس فى المسابقة النهائية التى تدور حاليًا بمدينة أسوان بمشاركة 8 شركات من ثمانى محافظات، وهى: الغربية والدقهلية وبورسعيد والسويس وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

يذكر أن مدينة أسوان، استضافت أمس الأحد، مؤتمرًا لمناقشة فرص الاستثمار فى الشركات الناشئة تحت رعاية الهيئة الألمانية للتعاون الدولى "giz" ومجموعة المستثمرين التأسيسيين.