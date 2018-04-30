video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتاة أسوانية تدعم السياحة بمنصة إلكترونية ذكية

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:50 ص
فتاة أسوانية تدعم السياحة بمنصة إلكترونية ذكية ابتسام مؤسسة المنصة الإلكترونية


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

قالت ابتسام محمود حسن، مؤسسة إحدى المنصات الإلكترونية لدعم السياحة المصرية، إن إنشاء المنصة إلكترونية يتم من خلاله عرض كل المزارات السياحية بالأقصر وأسوان، وتتيح للسائح حجز تذكرة الطيران والفندق وكل الخدمات التى يحتاجها من مكان واحد ما يوفر الوقت والجهد، ويعمل على تنمية السياحة والمساعدة فى عودة السياحة العالمية للأقصر وأسوان.

 

وأضافت ابتسام لـ"اليوم السابع"، أنها شاركت فى مسابقة "جولات تيكنى" عن محافظة أسوان بهدف تنمية السياحة فى أسوان، وهو ما أهلها للتنافس فى المسابقة النهائية التى تدور حاليًا بمدينة أسوان بمشاركة 8 شركات من ثمانى محافظات، وهى: الغربية والدقهلية وبورسعيد والسويس وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

 

يذكر أن مدينة أسوان، استضافت أمس الأحد، مؤتمرًا لمناقشة فرص الاستثمار فى الشركات الناشئة تحت رعاية الهيئة الألمانية للتعاون الدولى "giz" ومجموعة المستثمرين التأسيسيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدًا.. انطلاق مؤتمر "فرص الاستثمار فى الشركات الناشئة" بأسوان

اسوان

جولات تيكنى

السياحه

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة