غلق طريق أسوان الصحراوى و"أدفو - مرسى علم" بسبب العاصفة الترابية

غلق طريق أسوان الصحراوى و"أدفو - مرسى علم" بسبب العاصفة الترابيةالإثنين، 30 أبريل 2018 06:50 م
عاضفة ترابيه - ارشيفية
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أغلقت ادارة المرور بمديرية أمن أسوان، برئاسة العميد ايهاب مرزوق، طريق اسوان الصحراوى الغربى حتى مركز السباعية، وطريق إدفو - مرسى علم، أمام حركة السيارات، فى حين مازال طريق أبو سمبل السياحى مفتوحا أمام المسافرين، وذلك بعد أن ضربت العاصفة الترابية محافظة أسوان، منذ قليل.
وحذرت إدارة المرور قائدى السيارات من عدم اتباع الإرشادات اللازمة التى وضعتها المرور وطالبت بتوخى الحذر عند القيادة.
وكان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.
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