غرفة عمليات مجلس الوزراء تتواصل مع محافظ دمياط للاطمئنان على حالة الطقس







دمياط-معتز الشربيى

تواصل اليوم الإثنين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وذلك للاطمئنان على حالة الطقس خلال النوة المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، كما تم تطهير جميع بالوعات المطر وتجهيز جميع المعدات والسيارات بداية من مساء أمس وكذا توفير المولدات، كما تم منع الإجازات منعا باتا.

ووافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على تحويل الكابلات الهوائية إلى خطوط أرضية بعزبة أبو طه، وذلك فى إطار الخطة الطموحة لتحويل كافة الكابلات الهوائية إلى أرضية بالمحافظة .

كما وجه المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة كفر سعد حازم حواس بسرعة إزالة التعديات حتى تتمكن شركة الكهرباء من التنفيذ، علما بأن جميع المهمات اللازمة للتنفيذ تم التأكد من جهازيتها من شركة الكهرباء .

وتقدم المحافظ بالشكر للنائب أبو المعاطى مصطفى لاهتمامه الشديد بالموضوع والتواصل مع المحافظ وشركة الكهرباء، حتى تم التصديق على تحويل الكابلات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إيهاب البغدادي مدير عام التحكم والقائم بأعمال رئيس شركة كهرباء دمياط والمهندس على أبو رمضان مدير عام هندسات دمياط .

ومن ناحية أخرى، وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء فورا فى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بربط جميع المدارس الثانوية بنطاق المحافظة، والتى يبلغ عددها 66 مدرسة، بشبكة الألياف الضوئية (FierOptics)

ووجه المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإزالة كافة المعوقات الخاصة بعملية مد الكابلات وإصدار التراخيص بالمجان، كما أكد المحافظ أن المحافظة ستتحمل كافة التكاليف الخاصة بتلك الأعمال، وذلك باعتباره أحد المشروعات القومية التى تهدف إلى تنوع مصادر المعلومات وإعطاء فرصة للطالب للاطلاع على كل ما هو جديد، فيما يتم دراسته من خلال إتاحة جهاز تابلت لكل طالب به جميع المناهج الدراسية طبقا لأحدث المستويات العالمية.