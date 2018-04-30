video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرفة عمليات مجلس الوزراء تتواصل مع محافظ دمياط للاطمئنان على حالة الطقس

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:16 م
غرفة عمليات مجلس الوزراء تتواصل مع محافظ دمياط للاطمئنان على حالة الطقس الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربيى
إضافة تعليق

تواصل اليوم الإثنين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وذلك للاطمئنان على حالة الطقس خلال النوة المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، كما تم تطهير جميع بالوعات المطر وتجهيز جميع المعدات والسيارات بداية من مساء أمس وكذا توفير المولدات، كما تم منع الإجازات منعا باتا.

ووافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على تحويل الكابلات الهوائية إلى خطوط أرضية بعزبة أبو طه، وذلك فى إطار الخطة الطموحة لتحويل كافة الكابلات الهوائية إلى أرضية بالمحافظة .

كما وجه المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة كفر سعد حازم حواس بسرعة إزالة التعديات حتى تتمكن شركة الكهرباء من التنفيذ، علما بأن جميع المهمات اللازمة للتنفيذ تم التأكد من جهازيتها من شركة الكهرباء .

وتقدم المحافظ بالشكر للنائب أبو المعاطى مصطفى لاهتمامه الشديد بالموضوع والتواصل مع المحافظ وشركة الكهرباء، حتى تم التصديق على تحويل الكابلات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إيهاب البغدادي مدير عام التحكم والقائم بأعمال رئيس شركة كهرباء دمياط والمهندس على أبو رمضان مدير عام هندسات دمياط .

ومن ناحية أخرى، وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء فورا فى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بربط جميع المدارس الثانوية بنطاق المحافظة، والتى يبلغ عددها 66 مدرسة، بشبكة الألياف الضوئية (FierOptics

ووجه المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإزالة كافة المعوقات الخاصة بعملية مد الكابلات وإصدار التراخيص بالمجان، كما أكد المحافظ أن المحافظة ستتحمل كافة التكاليف الخاصة بتلك الأعمال، وذلك باعتباره أحد المشروعات القومية التى تهدف إلى تنوع مصادر المعلومات وإعطاء فرصة للطالب للاطلاع على كل ما هو جديد، فيما يتم دراسته من خلال إتاحة جهاز تابلت لكل طالب به جميع المناهج الدراسية طبقا لأحدث المستويات العالمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يوجه المحافظين باتخاذ تدابير احترازية للتعامل مع الطقس

اخبار دمياط

دمياط

مجلس الوزراء

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة