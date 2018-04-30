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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:56 م
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غرفة طوارئ بمركز الحسنة لمتابعة الأحوال الجوية تحسبا للسيول

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:35 م
غرفة طوارئ بمركز الحسنة لمتابعة الأحوال الجوية تحسبا للسيول اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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شكل العميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، غرفة طوارئ فى مقر مجلس المدينة لمتابعة الأحوال الجوية تحسبا لسيول قادمة .

وقال رئيس مركز ومدينة الحسنة فى وسط سيناء، لـ " اليوم السابع"، أنه يتابع على رأس مجموعة من قيادات الإدارات المختصة، وبحضور النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، كافة الاستعدادت لأى حدث طارئ فى قرى المركز، لافتا إلى أنه حتى اللحظة، فإن المدينة تشهد استقرار فى الأحوال الجوية، ولم تصل بلاغات بأى تقلبات جوية.

واضاف: تمت مراجعة كافة الاستعدادت على مخرات السيول، وأماكن السدود، لافتا إلى أن موجة الأمطار السابقة أدت لامتلاء سد الكرم، بينما لم تتأثر السدود على مجرى وادى العريش .

 

 
 

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