ضبط 5 مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المخدرات في حملة أمنية بمركز ادفو

ضبط 5 مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المخدرات في حملة أمنية بمركز ادفوالإثنين، 30 أبريل 2018 11:14 ص
شنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، حملة أمنية مكبرة على مركز ادفو، لاستهداف العناصر الإجرامية.
أسفرت الحملة عن ضبط 5 متهمين، حيث تم ضبط مسجل خطر يدعى صدام ع والسابق ضبطه واتهامه فى عدد 9 قضايا متنوعة "سلاح - مخدرات "، وعثر بحوزته على سلاح نارى وحسين ر، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين "مخدرات"، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش محلي الصنع "، فضلا عن ضبط عاطل يدعي سيد ج، وبحوزته سلاح ناري، و 88 زجاجة مواد كحولية.
كما تم ضبط خالد ح وبحوزته 10 كيلو جرام من مخدر البانجو كان بحيارة المتهم، وفى مجال مكافحة جرائم السرقات، وتم ضبط عاطل يدعي عبد الرازق عبد الرحيم، وبحوزته 2 دراجة بخارية الأولى، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم " 5401 / 2018 "جنح مركز إدفو، والثانية والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم "5402 / 2018" جنح مركز إدفو".
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