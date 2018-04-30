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الإثنين، 30 أبريل 2018 11:28 ص
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ضبط 5 مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المخدرات في حملة أمنية بمركز ادفو

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:14 ص
ضبط 5 مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المخدرات في حملة أمنية بمركز ادفو حملة أمنية - ارشيفية


أسوان ندى سليم
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شنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، حملة أمنية مكبرة على مركز ادفو، لاستهداف العناصر الإجرامية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 متهمين، حيث تم ضبط مسجل خطر يدعى صدام ع والسابق ضبطه واتهامه فى عدد 9 قضايا متنوعة "سلاح - مخدرات "، وعثر بحوزته على سلاح نارى وحسين ر، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين "مخدرات"،  وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش محلي الصنع "، فضلا عن ضبط عاطل يدعي  سيد ج، وبحوزته سلاح ناري، و  88  زجاجة مواد كحولية. 

كما تم ضبط خالد ح وبحوزته 10 كيلو جرام من مخدر البانجو كان بحيارة المتهم، وفى مجال مكافحة جرائم السرقات، وتم ضبط عاطل يدعي  عبد الرازق عبد الرحيم، وبحوزته  2 دراجة بخارية الأولى، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم " 5401 / 2018 "جنح مركز إدفو،  والثانية  والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم "5402 / 2018"  جنح مركز إدفو".  

 


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