ضبط 5 مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المخدرات في حملة أمنية بمركز ادفو







أسوان ندى سليم

شنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، حملة أمنية مكبرة على مركز ادفو، لاستهداف العناصر الإجرامية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 متهمين، حيث تم ضبط مسجل خطر يدعى صدام ع والسابق ضبطه واتهامه فى عدد 9 قضايا متنوعة "سلاح - مخدرات "، وعثر بحوزته على سلاح نارى وحسين ر، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين "مخدرات"، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش محلي الصنع "، فضلا عن ضبط عاطل يدعي سيد ج، وبحوزته سلاح ناري، و 88 زجاجة مواد كحولية.

كما تم ضبط خالد ح وبحوزته 10 كيلو جرام من مخدر البانجو كان بحيارة المتهم، وفى مجال مكافحة جرائم السرقات، وتم ضبط عاطل يدعي عبد الرازق عبد الرحيم، وبحوزته 2 دراجة بخارية الأولى، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم " 5401 / 2018 "جنح مركز إدفو، والثانية والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم "5402 / 2018" جنح مركز إدفو".