ضبط كميات من الجبن مجهول المصدر داخل مصنع فى بنها

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على كميات من الجبن والألبان مجهولة المصدر فى بنها، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "جبنة" بدائرة قسم أول بنها، بترويج سلع مجهولة المصدر وعدم وجود ترخيص للمصنع.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وقامت حملة تموينية، وتم ضبط المدعو "ش.م" المدير المسئول عن مصنع تعبئة المواد الغذائية "جبنه "دائرة قسم أول بنها.

وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه سلع غذائية مجهولة المصدر وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومصدرها واستخدامة علامة تجارية غير مسجلة وإعادت طرحها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح طائلة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط 200 كرتونة جبنة موزيريلا معبئة بداخل كل كرتونة 12 كجم منتج نهائى، 3 غلاية ألبان، 3 ماكينة تغليف - 6 أطنان ألبان) تحررعن الواقعة المحضر رقم 3911 جنح قسم أول بنها لسنة 2018 وتولت النيابة التحقيق.