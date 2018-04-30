صور.. "مسطحات أسوان" توقف حركة الملاحة النهرية وسحب التراخيص عقوبة المخالفين

أغلقت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع النقل النهرى بمحافظة أسوان، حركة الملاحة النهرية من بحيرة ناصر وحتى محافظة الأقصر، أمام حركة البواخر السياحية والسفن، وذلك بعد قدوم العاصفة الترابية بقوة إلى محافظة أسوان، منذ قليل.

وحذرت شرطة المسطحات المائية البواخر والسفن من كسر التعليمات اللازمة بضرورة توقف الإبحار لحين انتهاء العاصفة الترابية وتحسن حالة الطقس، حيث نوهت بمعاقبة السفن المخالفة بسحب الترخيص أو الإيقاف عن الابحار.

يأتى ذلك بعد أن حذرت هيئة الارصاد الجوية من اجتياح عاصفة ترابية تضرب البلاد، اليوم الاثنين، وستؤدى إلى سقوط السيول على بعض المناطق.

وكان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.