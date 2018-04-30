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صور.. مديرية الشباب والرياضة بالعريش تنظم أمسية فنيا احتفالا بأعياد سيناء

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:43 م
صور.. مديرية الشباب والرياضة بالعريش تنظم أمسية فنيا احتفالا بأعياد سيناء جانب من الاحتفالية بشمال سيناء


شمال سيناء - محمد حسين
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انطلقت فى مدينة العريش بشمال سيناء، قبل قليل، أمسية فنية نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فى مركز شباب مدينة العريش، احتفالا بعيد تحرير سيناء.

بدأت الفقرات الفنية بعروض لفرقة كورال العريش، تضمنت رقصات وأغانى من التراث السيناوى. وتقدم حضور الحفل الفنى أعضاء الجهاز التنفيذى لمحافظة شمال سيناء، وممثلو المجتمع المدنى بالمحافظة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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