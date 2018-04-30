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صور.. محافظ الأقصر يتفقد الأحوال بالمدينة خلال العاصفة الترابية

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:00 م
صور.. محافظ الأقصر يتفقد الأحوال بالمدينة خلال العاصفة الترابية جانب من الجولة


الأقصر - أحمد مرعى
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قام محافظ الأقصر محمد بدر، بجولة تفقدية، فى عدد من شوارع مدينة الأقصر، للاطمئنان على الأوضاع، عقب حدوث العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة، ومتابعة استعدادات مختلف الأجهزة لمجابهة أى أزمات محتملة.
 
وبدأ محافظ الأقصر، جولته بتفقد شارع كورنيش النيل ومنطقة معدية الأهالى النهرية، ومنطقة معبد الأقصر، كما توجه إلى منطقة معبد الكرنك للاطمئنان على انتظام الحركة السياحية التى تتم فى سلامة ويسر، كما تفقد محافظ الأقصر طريق الأقصر ـ أسوان الزراعى الشرقى، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية.
 
وكانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، قد أعلنت أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، تم وقف حركة الملاحة النهرية ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بسبب العاصفة الترابية وموجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة.
 
وقال السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، أن محافظ الأقصر محمد بدر، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى كافة المراكز والمدن والمديريات المختلفة لمجابهة أى أزمات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، لافتًا إلى أن الإجراءات شملت إيقاف حركة الطريق الصحراوى الغربى وتطبيق خطة التحويلات المرورية الموضوعة لحين استقرار الأوضاع.
 
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محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(3)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(4)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(5)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(6)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(7)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(8)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(9)
 
 
محافظ-الأقصر-يتفقد-الأحوال-بالمدينة-خلال-العاصفة-الترابية-(10)
 
 

 


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