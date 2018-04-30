صور .. محافظ أسوان يفتتح منفذ منتجات القوات المسلحة بالمنشية الجديدة







أسوان – عبد الله صلاح

افتتح محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، واللواء محمد عبد الباقى بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم، الاثنين، منفذ منتجات الجهاز التابع للقوات المسلحة بالمنشية الجديدة مركز كوم أمبو، والذى وصلت تكلفته لنحو مليون جنيه شاملة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة به ودعمه بكل السلع الغذائية.

يأتى ذلك الافتتاح فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وما يقدمه رجال القوات المسلحة من ملحمة بطولية فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية أراضيه، وهو الذى يتوازى مع ما يقومون به أيضًا من دور وطنى تنموى ومجتمعى مهم وهادف فى كثير من المجالات والذى يهدف إلى المساهمة فى تطوير الخدمات المقدمة للشعب المصرى وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهله.

وقال محافظ أسوان، إن هناك تنسيقا مستمرا بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة لافتتاح المزيد من منافذ توزيع السلع الغذائية الثابتة والمتنقلة خاصة فى المناطق النائية والمحرومة لخدمة أكبر شريحة من البسطاء ومحدودى الدخل لتوصيل كل السلع الاستهلاكية والأساسية إليهم بالجودة العالية المطلوبة وبأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم.

وطالب حجازى، بالاستمرارية فى عرض السلع بنفس جودتها وبنفس المستوى من المنظر الحضارى فى العرض، مع تلبية مطالب المواطنين فى توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة وفقًا لرغباتهم، والقيام بكتابة سعر السلعة المعروضة بالمنفذ وسعرها المثيل فى السوق بهدف توضيح حجم الخدمة المقدمة للمواطن وحجم الجهد المبذول من خلال أجهزة الدولة لضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد عبد الباقى، بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن منفذ منتجات جهاز الخدمة الوطنية بالمنشية الجديد بكوم أمبو هو ثمرة التعاون مع محافظ أسوان الذى بادر بتخصيصه لهذا الغرض بعد أن كان تابع للوحدة المحلية بمساحة 200 متر مربع، ليتم تحويله لهذا الموقع الخدمى بعد تطويره لخدمة نحو 35 ألف نسمة، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين بالتنسيق مع كل الأجهزة لزيادة أماكن العرض الحضارية لتوفير وطرح السلع للمستهلك من خلال تقديم خدمة متميزة وبأسعار أقل من السوق المحلى تتراوح ما بين 20 % إلى 25%.

وأشار اللواء عبد الباقى، إلى أن المنفذ يضم كل السلع الغذائية سواء من منتجات القوات المسلحة أو القطاع المدنى لتشمل لحوم برازيلية مجمدة بسعر 56 جنيها ودواجن وزيوت ومسلى وسكر وأرز وجبن وبقوليات وغيرها من السلع الأخرى، موضحًا أنه سيتم دعم المنفذ بأعلاف الدواجن والأبقار لخدمة الأهالى على الوجه الأكمل.

حضر الافتتاح أيضًا، العميد حسن إبراهيم رئيس قطاع جنوب الصعيد، والعميد محمود يوسف قائد قطاع أسوان للتسويق، بجانب رؤساء مدن كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، ولفيف من أهالى المنطقة.























