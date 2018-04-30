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صور.. كراكات الاحتلال الإسرائيلى تبدأ حفر موقع السفارة الأمريكية الجديد بالقدس

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:48 م
صور.. كراكات الاحتلال الإسرائيلى تبدأ حفر موقع السفارة الأمريكية الجديد بالقدس كراكات الاحتلال الإسرائيلى


كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب )
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فى تعد واضح وسافر من قبل الاحتلال الإسرائيلى لجميع القرارات الدولية، وتنفيذا لقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة للقدس، اعترافا بها عاصمة لإسرائيل، قامت كراكات الاحتلال اليوم الاثنين، بعمليات حفر وتجهيز مقر جديد للسفارة الأمريكية فى القدس.

وأوضح الاحتلال الإسرائيلى أن السفير الأمريكى فى إسرائيل ديفيد فريدمان سيقوم بالانتقال والعمل مع فريقه 14 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الخطوات ستؤدى إلى قطع الطريق على أى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين.

وأدانت تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها الشامل على القدس الشرقية المحتلة، الهادف إلى تزوير هويتها العربية الفلسطينية، وتغيير معالمها وواقعها القانونى والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية، التى كان آخرها الاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمإلى الشرقى منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية.

كما تطرقت إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، بالأمس، والقاضى بسحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق بحجة (عدم الولاء لإسرائيل)، معتبرة ذلك جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.

كراكات الاحتلال الإسرائيلى
كراكات الاحتلال الإسرائيلى

 

جانب من حفر الكراكات
جانب من حفر الكراكات

 


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