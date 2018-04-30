صور ..عقب تحذيرات الأرصاد ..البحر الأحمر تعلن استعدادتها لمواجهة أخطار السيول

صور ..عقب تحذيرات الأرصاد ..البحر الأحمر تعلن استعدادتها لمواجهة أخطار السيولالإثنين، 30 أبريل 2018 12:32 م
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
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عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس سئ من المقرر أن تضرب محافظات الصعيد الأسبوع الجارى وعقب ما شهدته مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة من موحة سيول عارمة، بدأت محافظة البحر الأحمر فى الاستعداد لمواجهة السيول وخاصة فى مدن الجنوب.
أعلنت الادارة العامة لمياة الجوفية بالبحر الأحمر، أن جارى وضع اللامسات الأخيرة باغلب سدود مواحهة السيول بمحافظة البحر الاحمر، حيث تم ضبط وارنكة ميول الفلتر الخلفى لسد م2 بوادى ام حرينة لحماية قرية الشيخ الشاذلى من اخطار السيول بمدينة مرسة علم.
وأكدت المياة الجوفية بالبحر الاحمر فى بيان بها عبر صفحتها الرسمية أن تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4 سد إعاقة لحماية المنطقة من اخطار السيول، وحارى العمل بسد وبحيرة التهدئة م1 بوادى الحواشية بمدينة راس غارب حيث تم الانتهاء من حفر البحيرة ويجرى تنفيذ حاجز الإعاقة خلفها
بحيرة التهدئة ب2 بوادى الحواشية وتم الانتهاء من تكوين الحاجز خلفها والمنتظر تكسيته بمبانى الدبش بالمونة.
من ناحية تفقد اللواء ياسر شعبان محمد رئيس المدينة برفقة سكرتير المدينة ومدير العلاقات العامة ومدير ادارة الازمات ومدير ادارة المتابعه جميع البرابخ بداية من قرية الزعفرانه مرورا بمدينة راس غارب حتى جبل الزيت وعددهم 14 بربخ للتأكد من جاهزية البرابخ تحسبا للتغييرات المناخية أو أى ظروف ظارئة، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة للاستعداد لاحتمالية سقوط أمطار .
وفى مدينة مرسى علم قام اللواء عاطف وجدى رئيس مدينه مرسى علم بتفقد جهاز قياس شده المطر والتأكد من عمل الجهاز بكفاءه، وذلك فى إطار الاستعدادات والتجهيزات للحد من مخاطر السيول.
كما قام رئيس مدينة مرسى علم بلقاء بشركات الطرق التى تعمل بنطاق المدينه للاستعانة بالمعدات بكل شركه فى حاله السيول وكذا مكينات شفط المياه بوحده الحمايه المدنيه و سيارات نقل المياه بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة
وكلف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،رؤوساء المدن بالاستعداد التام لموجة الطقس السئ و سقوط امطار والى من المختمل أن تصل لحد السيول يومى الاثنين والثلاثاء المقبل .
كما تم اعداد غرف عمليات داخل مجالس المدن، وكذلك التأكد من جاهزيه عناصر الطورائ " الحمايه المدنيه و الكهرباء ومحطه المياه ووشركات الطرق العامله بالمدينه وتحديد مسئوليه كل شركه.
وكانت حذرت الإدارة العامة للمياه الجوفيه بالبحر الأحمر، من سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية التى قد تصاحبها سيول، حيث شهدت الأيام السابقة تعرض عدد من المحافظات للامطار الغزيرة والسيول.
وطالبت "المياه الجوفية" فى بيانًا لها على صفحة موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" الإمتناع عن السفر، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والمواقع القريبة من الأودية والمخرات، نقل الأمتعة والممتلكات الثمينة للادوار العليا فى المساكن، كذلك إحكام غلق زجاج الشبابيك والبلكونات بالإضافة إلى محابس الغاز والبوتاجاز.
كما شدد على قائدى السيارات والمركبات عدم المجازفة بعبور الأسفلت المقابل لمخرات السيول.
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
سدود مواحهة السيول بالبحر الاحمر
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