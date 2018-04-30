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الإثنين، 30 أبريل 2018 08:06 م
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صور.. عاصفة ترابية تضرب محافظة قنا وتحذيرات مرورية بتوخى الحذر

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:19 م
صور.. عاصفة ترابية تضرب محافظة قنا وتحذيرات مرورية بتوخى الحذر عاصفة ترابية تضرب محافظة قنا


قنا - وائل محمد
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تعرضت محافظة قنا لعاصفة ترابية ضربت مختلف مناطق المحافظة وتسببت فى حجب الرؤية، وكثفت أجهزة الشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور، ورفع حالة الطوارئ بسبب العواصف الترابية.

 

وتهيب إدارة المرور، بإشراف العميد حسن لطفى، بتوخى الحذر أثناء القيادة بالطرق الداخلية، وأن الإدارة قامت بتدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وذلك بسبب العاصفة الترابية والغيوم التى تسيطر على سماء المحافظة.


 

 


 

 


 

 


 

 


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