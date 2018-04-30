صور.. سقوط 3 أعمدة إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسماعيلية

صور.. سقوط 3 أعمدة إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسماعيليةالإثنين، 30 أبريل 2018 04:14 م
سقوط الاعمدة
إضافة تعليق
سقطت 3 أعمدة إنارة بالشارع التجارى وسط مدينة الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية دون حدوث أى إصابات بشرية أو خسائر مادية .
من جانبه قال اللواء أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إنه فور تلقى بلاغ سقوط الأعمدة توجه مسئولى الكهرباء بحى ثالث، وتم استبدال الأعمدة التى سقطت بأخرى .
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة