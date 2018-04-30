video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سقوط 3 أعمدة إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسماعيلية

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:14 م
صور.. سقوط 3 أعمدة إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسماعيلية سقوط الاعمدة


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

سقطت 3 أعمدة إنارة  بالشارع التجارى وسط مدينة الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية  دون حدوث أى إصابات بشرية أو خسائر مادية .

من جانبه قال اللواء أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إنه فور تلقى بلاغ سقوط الأعمدة توجه مسئولى الكهرباء بحى ثالث، وتم استبدال الأعمدة التى سقطت بأخرى .

 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وصول العاصفة الترابية إلى الإسماعيلية.. والشوارع تخلو من المارة

الاسماعيلية

الاحوال الجوية

سقوط 3 اعمدة بالاسماعيلية

اخبار المحافظات

امن الاسماعيلية

اخبار مصر




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة