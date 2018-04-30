صور.. سقوط 3 أعمدة إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

سقطت 3 أعمدة إنارة بالشارع التجارى وسط مدينة الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية دون حدوث أى إصابات بشرية أو خسائر مادية .

من جانبه قال اللواء أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إنه فور تلقى بلاغ سقوط الأعمدة توجه مسئولى الكهرباء بحى ثالث، وتم استبدال الأعمدة التى سقطت بأخرى .