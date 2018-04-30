صور.. حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية بالقليوبية

شنت أجهزة شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة على المنشآت الصناعية، والمحلات التجارية، لفحص الاشتراطات الصحية بها قبل حلول شهر رمضان، أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية ومنتجات ياميش رمضان الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط لحوم فاسدة وكميات من المواد الغذائية الغير مطابقة للإشتراطات الصحية وكمية من اللحوم الفاسدة و5 طن فراولة فاسدة بأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية.

فيما قامت لجنة من الصحة بأخذ عينات من ياميش رمضان من عدد من المحلات للتأكد من مدى مطابقتها الإشتراطات.

تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.