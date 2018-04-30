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صور.. تعاون بين جامعتى بوردو الأمريكية وأسيوط فى مجال الزراعة والمياه

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:37 م
صور.. تعاون بين جامعتى بوردو الأمريكية وأسيوط فى مجال الزراعة والمياه وفد أكاديمى ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية


أسيوط - محمود عجمى
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استقبلت جامعة أسيوط وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية ومعهد التعليم الدولى والذى يضم الدكتورة أندريا بورنيسكى مدير برنامج الابتكار لمختبر التنمية الدولية، والدكتور ايورجى تى تشو أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والحاسب الآلى وقسم العلوم النفسانية، و أريانا توريس أستاذة البساتين وهندسة المناظر الطبيعية والاقتصاد الزراعى، و افتار كريان هاناندا أستاذ فى علم الحيوان والكيمياء الحيوية وعلم النبات وأمراض النبات وهندسة المناظر الطبيعية، و سوزان سيلفياس و شانون برودر من معهد التعليم الدولى.

وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وتمويل مشروعات فى عدد من المجالات مثل الزراعة والمياه والطاقة، حيث عقد الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً مع الوفد أكد فيه حرص جامعة أسيوط على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع مختلف جامعات العالم بما يعمل على تهيئة المناخ العلمى والبحثى للدارسين وتبادل أحدث المعلومات العلمية والبحثية التى تم التوصل إليها.

ومن جانبه قال الدكتور حسام الدين عبد الرحمن عميد كلية الزراعة فى بيان أنه قام بعقد جلسة مناقشات ثنائية مع أعضاء الوفد وذلك للتعريف بأهم المشروعات العلمية والبحثية داخل الكلية فى مجالات الزراعة والمياه، وذلك بحضور الدكتورة هالة حسانين أستاذ ورئيس قسم المياه والأراضى حيث قام الوفد بزيارة للقسم ولمعمل الأراضى للتحليلات والاستشارات الفنية وكذلك معرض الزهور ونباتات الزينة والتى تنظمه الكلية.

وأضاف الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة أن برنامج زيارة الوفد الأمريكى شمل كلية الهندسة لبحث سبل التعاون فى مجال الطاقة، حيث تم عقد اجتماع بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور ربيع محمد رفعت الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية حيث قام الوفد بجولة فى قسمى الهندسة الكهربية وهندسة القوى الميكانيكية وكذلك التعرف على تجربة الكلية الناجحة فى تصميم منظومة تكييف للمبانى والمنشآت باستخدام الطاقة الشمسية، والذى استغرق الإعداد لها ثلاثة سنوات.

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (1)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (2)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (3)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (4)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (5)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (6)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (7)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (8)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 

وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية (9)
وفداً أكاديمياً ممثلاً عن جامعة بوردو الأمريكية 

 


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