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صور.. بنك مصر يتبرع بـ 300 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:20 م
صور.. بنك مصر يتبرع بـ 300 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان


الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن المركز الاعلامى لجمعية الأورمان، أن المصرفى محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وقعا بروتوكول تعاون بين البنك والجمعية يقوم البنك بمقتضاه بدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر بمبلغ 300 مليون جنيه من أجل استكمال إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة بالمستشفى. 

وأكد المهندس حسام القبانى في بيان رسمي ، أن بروتوكول التعاون بين البنك والجمعية يعد الأكبر من نوعه في تاريخ العمل الخيرى المصرى، وأن البنك بتوقيعه البروتوكول مع الجمعية يضرب مثلا فريدا في المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر، ويؤكد أن المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها بنك مصر تضع نصب أعينها خدمة مرضى السرطان في الصعيد ودعمهم لمحاربة هذا المرض اللعين عبر دعم مستشفى شفاء الأورمان، وإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى. 

من جانبه أكد المصرفي محمد الإتربي  رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك في دعمه لمرضى السرطان وبخاصة سكان الصعيد منهم يؤكد على أن المؤسسات الاقتصادية لابد أن تشارك في رفع المعاناة عن كل المصريين،  جنبا إلى جنب مع الدور الاقتصادى الذى تقوم به وأن التعاون بين الأورمان وبنك مصر في مجالات العمل الخيرى متعددة وسبق للبنك والجمعية التعاون في تزويد شرائح غير القادرين من الراغبين في الحصول على فرص عمل تزويدهم بقروض صغيرة لإتمام تنفيذهم لمشروعات انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في عدد من المحافظات من خلال بروتوكول التعاون بين البنك والأورمان وصلت قيمته 4 ملايين جنيه، واستفاد منه اكثر من 500 مستفيد. 

يذكر أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر هو أول وأكبر صرح طبى يقدم خدماته العلاجية لمرضى السرطان بالمجان وفق أحدث بروتوكولات العلاج في العالم، ويستفيد من خدماته الطبية مرضى السرطان بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد. 

بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (1)
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (1)

 

بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (2)
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (2)

 

بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (3)
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان 
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (4)
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان 
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (5)
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان 
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان (6)
بنك مصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان 
 

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