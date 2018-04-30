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الإثنين، 30 أبريل 2018 04:41 م
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صور.. الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:16 م
صور.. الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة عواصف ترابيه


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، تم وقف حركة الملاحة النهرية، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بسبب العاصفة الترابية وموجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة.

وقال السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، فى بيان إن محافظ الأقصر محمد بدر، وجه بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى كافة المراكز والمدن والمديريات لمجابهة أى أزمات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، لافتا إلى أن الإجراءات شملت إيقاف حركة الطريق الصحراوى الغربى وتطبيق خطة التحويلات المرورية الموضوعة لحين استقرار الأوضاع.

 

محافظة الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة (1)
محافظة الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة

 

محافظة الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة (3)
محافظة الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة

 

محافظة الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة (4)
محافظة الأقصر تعلن وقف الملاحة النهرية وتغلق الطرق الصحراوية بعد وصول العاصفة 

 


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