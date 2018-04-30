صور.. أطفال كفر الشيخ يحتفلون بقدوم رمضان فى عروض فنية







كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية المعرض الختامى للأنشطة بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية للبنين، تحت رعاية وافتتاح الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، وسلامة الويشى المدير العام للتعليم العام، وهالة النواصرة مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وكرم عزام، رئيس مجلس أمناء إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وموسى بدير مدير مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية، وعدد من قيادات الإدارة وموجهى العموم ومدبرى المراحل المختلفة ورؤساء الأقسام وموجهى المواد المختلفة ومدير إدارة مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية.

من جانبها عبرت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادتها لما شاهدته من إبداعات طلابية، مؤكدة أنها مهتمة بالأنشطة الطلابية لما لها من أثر كبير فى إبراز القدرات الإبداعية لدى الطلاب وتكوين شخصيتهم.

وأضافت أن تعليم كفر الشيخ سيشهد طفرة رائعة ورغبة فى التطوير والإنجاز فى الأيام المقبلة بما يليق وتاريخ المحافظة بشكل عام وتعليم كفرالشيخ بصفة خاصة مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة الطلابية، ومعايشة الطلاب للبيئات المختلفة بالمدرسة من خلال المعارض كان لها الأثر الكبير فى حبهم وحرصهم على الحضور.

وقالت وكيل الوزارة، إن المعرض لم يكتف بالمشغولات اليدوية والرسوم المتعددة ولكنه أقام خيمة وعبر عن البيئة البدوية السيناوية، كما عبر الأطفال من خلال رسوماتهم والعروض الفنية عن الحرب التى يخوضها جيشنا العظيم ضد الإرهاب بسيناء.

بدأت فعاليات المعرض بالأعمال البحثية والفنية لقسم الدراسات الاجتماعية اشتمل على أعمال إبداعية، تناولت العديد من القضايا الوطنية من خلال الأعمال البحثية والفنية التى تجسد تاريخ مصر وحضارتها إضافة إلى الخرائط الطبيعية والسكانية وغيرها التى تم إنتاجها من خامات البيئة لتكون وسائل تعليمية معينة للطلاب ولخدمة المناهج الدراسية.

كما شهدت الدكتورة بثينة كشك الأعمال الفنية الرائعة فى مختلف الفنون التشكيلية التى أبرزت العديد من المواهب الطلابية التى تستحق الرعاية، وتمثلت فى لوحات وتابلوهات فنية رائعة تمثل انعكاسات البيئة وخيال الطلاب وقدراتهم الابتكارية التى جسدوها فى مستوى إبداعى راقٍ، كما شهدت وكيلة الوزارة المعرض الفنى الذى يحاكى الطبيعة باستخدام مخلفات البيئة وعمل محاكاة للبيئة الصحراوية وما تتضمنه من حيوانات برية ونباتات طبيعية وكثبان رملية.

وتفقدت الوكيلة معرض الاقتصاد المنزلى والوحدة المنتجة واختتم المعرض فعالياته بالعرض الرياضى الفنى والاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، كما تصدرت صورة اللاعب محمد صلاح وزعماء مصر والشخصيات العامة أروقة المعرض.



تكريم وكيل الوزارة خلال معرض ختام الأنشطة



وكيل الوزارة تتفقد منتجات المرض



وكيل الوزارة بالخيمة الرمضانية



الأطفال يستقبلون شهر رمضان فى عرض بمدرسة



محمد صلاح فى أول معرض بكفر الشيخ بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب



جانب من عروض الطالبات للبحر المتوسط والأمواج



جانب من معرض التربية الزراعية



زعماء مصر وشخصيات عامة