صحيفة إسبانية: قطر تستغيث بالبنوك الإسبانية للخروج من أزمتها الاقتصادية

قالت صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية إن مقاطعة الرباعى العربى لقطر نتيجة تمويلها للإرهاب، أدت لتراجع ملحوظ فى أداء الاقتصاد القطرى وتذبذب قيمة العملة، وخفض عدد من المؤسسات التصنيف الائتمانى تقييمها للسندات القطرية عقب تراجع الودائع الخليجية لدى بعض البنوك القطرية بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية.

وبعد 10 أشهر من الحصار المفروض على قطر من قبل أربعة دول مجاورة (المملكة العربية السعودية والامارات العربية والبحرين ومصر)، بسبب دعمها للإرهاب لنشر العنف والكراهية فى المنطقة، تأثرت الدوحة بشكل سلبى فى العديد من المجالات، مما جعلها الآن تلجأ إلى البنوك الإسبانية للخروج من تلك الأزمة.