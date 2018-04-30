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شركة مياة الشرب بالمنوفية تنفى إعلان نتائج المتقدمين للوظائف

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:47 م
شركة مياة الشرب بالمنوفية تنفى إعلان نتائج المتقدمين للوظائف محطة مياة شرب- ارشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصدرت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، بيانا قبل قليل تنفى فيه كل ما يتم تداوله حول نتيجة المتقدمين الى وظائف الشركة .

وأكد البيان على أن ما تم تداوله من أخبار حول إعلان النتائج أو الشبهات حولها أمر عارى تماما من الصحة وهدفة البلبة على اللجنة المنظمة لفحص أوراق المتقدمين.

وشدد البيان على أن النتائج لم يتم إعلانها بعد، وأن الإجراءات تتم على قدم وساق من أجل الإعلان فى أقرب وقت، والتى تقزم عليها لجنة متخصصة بكل نزاهة وشفافية .

ودعا البيان جميع المتقدمين إلى عدم الانصياع وراء أى أخبار خارج الصفحة الرسمية للشركة والتى يتم إعلان النتائج عليها بشكل رسمى، وما عدا ذلك تعتبر تكهنات وإشاعات ليس لها أى أساس من الصحة .

جاء ذلك البيان ردا على ما تم  تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإعلامية بخصوص ظهور نتيجه المتقدمين لوظائف "مهندسين - كيميائين - محاسبين - أخصائى خدمة عملاء" وأن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة وأنه إلى الآن لم يتم الانتهاء من النتيجه الخاصه بالمسابقه، وأنه حال الإنتهاء منها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى على صفحه الشركة والموقع الإلكترونى الخاص بالشركه تفعيلا لمبدأ الشفافيه والمصداقيه .

 

 

 

 

 


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