سفير الفلبين لدى الكويت: لم أتلق أية رسائل من مانيلا توجب على جاليتنا المغادرة







الكويت (أ ش أ)

أكد سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا أنه لم يتلق أية رسالة من مانيلا حتى الآن توجب على الرعايا الفلبينيين مغادرة الأراضى الكويتية، موضحاً أن الأمر يتعلق برغبة العاملين أنفسهم خاصة من لديهم عقود عمل سارية.

وقال أوفيلا - فى تصريح أدلى به اليوم الاثنين - : "إن الحكومة الفلبينية لم تسلم السفارة الكويتية فى مانيلا أى قرار يحظر إرسال عمالتها إلى الكويت".. مستنداً إلى تصريح وزير العمل الفلبينى الذى أكد فيه أن حظر عمل الفلبينيين فى الكويت ليس دائماً.

وأشار سفير الفلبين لدى الكويت إلى أن قرار مانيلا النهائى بخصوص هذا الموضوع سيصدر قريبا وسيتم إرساله رسمياً إلى سفارة الكويت فى مانيلا.

وعن عدم تسليم الحكومة الكويتية أسماء المطلوبين المتورطين فى اختطاف عاملات المنازل .. أجاب سفير الفلبين :"لم يصلنى من بلادى أية تعليمات بهذا الخصوص ولا أستطيع أن أصرح بشيء حول هذا الموضوع ما لم يصل إلى تكليف صريح من مانيلا".. مشيرا إلى أنه سيغادر الكويت بعد غد الأربعاء وذلك فى أعقاب إعلان وزارة الخارجية بأنه أصبح شخصا غير مرغوب به على الأراضى الكويتية.

وكان الرئيس الفلبينى رود ريجو دوتيرتى قد أعلن أمس الأحد حظر إرسال الفلبينيين للعمل فى الكويت بشكل كامل ولاسيما العمالة المنزلية..مناشدا الفلبينيين العاملين بالكويت باتخاذ قرارات بالعودة بالإضافة إلى تأكيده إلغاء زيارته التى كانت مقررة بداية الشهر المقبل إلى الكويت وكذلك عدم توقيع مذكرة لتفاهم بين البلدين بشأن العمالة.

يذكر أن وزارة الخارجية الكويتية كانت قد أعلنت فى بيان رسمى يوم الأربعاء الماضى أنها أبلغت السفير الفلبينى لدى الكويت بأنه شخصا غير مقبول به وطلبت منه مغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع ، موضحة أنها استدعت السفير الكويتى فى الفلبين للتشاور والذى وصل بالفعل إلى الكويت يوم الخميس الماضى.