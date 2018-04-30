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رفع 62 ألف طن قمامة من مقلب أبو خريطة بالمنوفية

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:00 ص
رفع 62 ألف طن قمامة من مقلب أبو خريطة بالمنوفية قمامة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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قال المهندس إبراهيم هندى مدير قطاع الجودة بالهيئة العربية للتصنيع، والمدير المسئول عن مشروع نقل مقلب أبو خريطة بشبين الكوم بالمنوفية، إن العمل يتم على قدم وساق من أجل نقل مقلب أبو خريطة.

وأكد هندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع ما يقرب من 62 ألف طن حتى الآن، لافتا إلى أن الكميات المختلفة بالمقلب سيتم رفعها والانتهاء منها مع 15 يونيو المقبل، يعد إنهاء التعاقد مع محافظة المنوفية بمبلغ وصل إلى 22 ونصف مليون.

وأشار هندى أنه من المتوقع رفع 300 ألف طن من القمامة، بإجمالى كمية تم رفعها وصلت إلى 50 ألف طن، مؤكدا أن معدل العمل اليومى كان يصل إلى 1800 طن يوميا وارتفع إلى 6000 طن يوميا بإجمالى 45 سيارة للنقل.


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