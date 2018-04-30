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رفع درجة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والطقس السيئ بالإسماعيلية

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:36 ص
رفع درجة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والطقس السيئ بالإسماعيلية جانب من الإجتماع


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وجميع المسئولين، بالجهاز التنفيذى للمحافظة بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى تحسباً لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء ومديرى العموم ،ووكلاء الوزارات لمديريات الموارد المائية والرى والصرف والصحة ومياه الشرب ، والتخطيط العمرانى وممثلى الجهات المعنية .

 وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهاته لممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجميع المديريات والجهات المعنية، بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية والربط المستمر، والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفه العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، وسرعه التجاوب الفوري مع أية بلاغات.

وشدد المحافظ، على أهمية التأكد من جاهزية مخرات السيول والمصارف و الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن، وتامين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديله بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.

والتأكد من استعداد غرف إدارة الأزمات بشكل عاجل لمواجهة موجة الطقس، والتفاعل بشكل عاجل مع تلك التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد، خاصة فى المناطق المتوقع أن تتعرض للأمطار أو العواصف الترابية، مطالبا بضرورة سرعة مراجعة شبكات الصرف الصحى بحيث تكون جاهزة لاستقبال تجمعات أى أمطار أو سيول.

 

 


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