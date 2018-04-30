رئيس ميناء دمياط يكرم مدير الإدارة العامة للمركبات والفائزين بقرعة الحج







دمياط معتز الشربينى

أجرت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، قرعة علنية على الحج التابع لوزارة النقل، فى حضور 23 من العاملين والعاملات تقدموا للحج هذا العام للفوز بعدد 4 تأشيرات، وتم عرض الشروط والضوابط الخاصة بذلك، وأكد جميع الحضور على استيفائهم لهذه الشروط وبعدها قام الربان طارق شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة بسحب القرعة، ليعلن أسماء الفائزين بالحج لهذا العام وهم وداد البرش والسيدة أمل جاد وميرفت فايد وسامية زعتر.

كما كرمت هيئة ميناء دمياط المهندس كمال النوسانى البحقيرى مدير عام الإدارة العامة للمركبات بالهيئة، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونى للمعاش حضر حفل التكريم اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وقيادات الهيئة وزملائه من العاملين بالإدارة المركزية للبنية الأساسية والإدارة العامة للمركبات وعدد من مختلف إدارات الهيئة.

وبدأ رئيس الهيئة الحفل بكلمة أشاد فيها بالدور الهام للزميل المحتفى به وتمنى له دوام الصحة والتوفيق فى حياته القادمة.