رئيس مدينة المحلة يشارك فى احتفالية اليوم العالمى للتطعيمات

الغربية - عادل ضرة

شارك المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى ، والمهندس محمد الشرقاوي نائب رئيس المدينة والمحاسب عبد المجيد كامل مدير إدارة بناء وتنمية القرية ، في احتفالية الأسبوع العالمى للتطعيمات والذى نظمته الإدارة الصحية أول بالمحلة الكبرى برئاسه الدكتور ماهر راشد ، وذلك بهدف التوعية بأهمية التطعيمات والوقاية من الأمراض.