رئيس مدينة المحلة يشارك فى احتفالية اليوم العالمى للتطعيمات

رئيس مدينة المحلة يشارك فى احتفالية اليوم العالمى للتطعيماتالإثنين، 30 أبريل 2018 02:32 م
جانب من الاحتفالية
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شارك المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى ، والمهندس محمد الشرقاوي نائب رئيس المدينة والمحاسب عبد المجيد كامل مدير إدارة بناء وتنمية القرية ، في احتفالية الأسبوع العالمى للتطعيمات والذى نظمته الإدارة الصحية أول بالمحلة الكبرى برئاسه الدكتور ماهر راشد ، وذلك بهدف التوعية بأهمية التطعيمات والوقاية من الأمراض.
ويهدف البرنامج الموسع للتطعيمات الى القضاء على مرض شلل الأطفال وغيرة من الأمراض الخطيرة ، والعمل على تقليل نسبة الوفيات لخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات.
وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد من المسئولين بالإدارة الصحية أول ومكاتب الصحة تقديرا لدورهم الفعال والرائد فى حملات التطعيم ، حضر الاحتفال الدكتور كمال ماضى مساعد مدير الإدارة للشئون الوقائية ، وعدد من المسئولين بالإدارة الصحية أول ومكاتب الصحة.
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