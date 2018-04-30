video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف : 500 جنيه حد أدنى مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:05 م
رئيس جامعة بنى سويف : 500 جنيه حد أدنى مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة


بنى سويف- هانى فتحى
إضافة تعليق

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الامن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بحد أدنى 500 جنيهاً من الدرجة الثانية فأقل،و600 جنيهاً من الدرجة الأولى فأعلى .

وأوضح  الدكتور منصور حسن فى بيان له، أن قرار صرف المكافأة  تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم وتحفيزاً  لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة ، وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنى سويف : صرف وجبات إفطار فى شهر رمضان للعاملين بالجامعة

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة بنى سويف




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة