رئيس جامعة بنى سويف : 500 جنيه حد أدنى مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان







بنى سويف- هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الامن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بحد أدنى 500 جنيهاً من الدرجة الثانية فأقل،و600 جنيهاً من الدرجة الأولى فأعلى .

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة ، وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.