رئيس جامعة المنوفية والأمين العام يتفقدان مركز الدراسات الإسترتيجية

رئيس جامعة المنوفية والأمين العام يتفقدان مركز الدراسات الإسترتيجيةالإثنين، 30 أبريل 2018 12:26 م
جانب من الجولة
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أجرى اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، جولة تفقدية بمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة، ومتابعة الدورات المتخصصة التى تعقد حاليا فى الصرافة والمشتريات.
ويحاضر بالدورات، متخصصون من الهيئة العامة للخدمات الحكومية والضرائب العقارية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجامعة وتدريبهم.
وأكد رئيس الجامعة،على أهمية هذه الدورات المتخصصة التى تنظمها الجامعة للعاملين بها، فهم الضلع الثالث لمثلث التعليم مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وطالب المتدربين بأهمية الإستفادة القصوى من هذه الدورات وتطبيقها فى العمل الإدارى.
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