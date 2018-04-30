رئيس جامعة أسيوط: توفير سبل الرعاية الصحية للطلاب داخل لجان الامتحانات







أسيوط - محمود عجمى

شدد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة إتخاذ كافة سبل الرعاية والمساعدة للطلاب داخل مقار لجان الامتحانات، والذي سوف تنطلق أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، ومراعاة جودة التهوية واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التيسير على الطلاب أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017 / 2018 .

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور أحمد عبده جعيص لاجتماع مجلس الجامعة فى جلسته الدورية عن شهر أبريل، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بأسيوط، وبفرع الجامعة بمحافظة الوادي الجديد .

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، على أن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر رمضان الكريم، مع إحتمال التعرض لموجات مناخية من ارتفاع درجات الحرارة، أحياناً يستدعى الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، والتي تتضمن ضرورة توافر سيارتين إسعاف خارج صالات الامتحانات، تحسباً لأي حالة مرضية طارئة، مشيراً إلى أنه تم بناء مقار مخصصة كعيادات داخل صالات الامتحانات، وجارى تجهيزها بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة للعلاج السريع لأي أعراض أعياء بسيطة؛ مشدداً على نقل أي حالة مرضية من الطلاب إلى وحدة استقبال الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، يتم برفقة طبيب من الأطقم العلاجية باللجنة، ولا يتركه إلا فى أمانة الأطباء المتخصصين بوحدة الاستقبال للاطمئنان على عمل اللازم له بصورة فورية وعاجلة .

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى ضرورة الالتزام بكافة القواعد الموضوعة لضمان انتظام سير الامتحانات فى سهولة ويسر، والتي تضمن التأكد من جودة الأسئلة ووضوحها، وتواجد عمداء الكليات وأساتذة المادة داخل لجان الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحسن التعامل مع الطلاب ، مع استمرار الالتزام بمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة ، والتصدي لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجنة وانضباطها .