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حزب مستقبل وطن ينظم معرضا خيريا لملابس الأطفال بمحافظة القليوبية

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:05 م
حزب مستقبل وطن ينظم معرضا خيريا لملابس الأطفال بمحافظة القليوبية المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن


كتب أمين صالح
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افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، معرض "أهالينا" الخيرى لملابس الأطفال، بحضور النائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن الحزب بمركز بنها، والدكتور أحمد عامر الخولى أمين الحزب بالمحافظة، وعلاء صبيح أمين التنظيم، وأسامة إبراهيم أمين الشؤون البرلمانية، ومصطفى النفيلى أمين التقييم والمتابعة.

وقال "مستقبل وطن"، فى بيان نشرته صفحة الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، إن المعرض يأتى إيمانا بدور الحزب فى رفع الأعباء عن المواطن المصرى، مشيرا إلى أن معرض أهالينا لملابس الأطفال فى قرية نقباس بمركز بنها يُقام تحت رعاية أمانة الحزب، ويضم منتجات بسعر التكلفة.

وفى سياق متصل، أعلن أحمد معوض نفادى، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، عن استعداد الحزب لافتتاح 10 مقرات ومكاتب لخدمة المواطنين رسميا، وذلك فى مراكز: البدارى، وساحل سليم، والفتح، وأبنوب، وديروط، ومنفلوط، وأبوتيج، وأسيوط، إضافة لمقرين فى بندر أسيوط، أحدهما لأمانة البندر والآخر لأمانة المحافظة المركزية، وذلك فى مطلع مايو المقبل.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، بحسب بيان الحزب، أن خطوة افتتاح مقرات ومكاتب لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة خطوة غير مسبوقة فى أسيوط، تُعزز ريادة وصدارة "مستقبل وطن" للمشهد السياسى فى أسيوط بشكل خاص، وفى مصر بشكل عام.

 


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