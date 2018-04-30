video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تعقد إجتماعها الشهرى لضمان الجودة بحضور عمداء الكليات

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:42 ص
جامعة أسوان تعقد إجتماعها الشهرى لضمان الجودة بحضور عمداء الكليات اجتماع مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان


أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

عقد مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان، اجتماعه الشهرى بقاعة كلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان، وبعض العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها ، أن كليات العلوم وهندسة الطاقة ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية، ودول حوض النيل والآثار، قامت خلال الإجتماع بعرض الوضع الراهن للجودة بتلك الكليات.

فيما قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بتوضيح أهمية تقدم الكليات لاعتماد برنامج تعليمى بها، أو الاعتماد المؤسسى لأهميته للجامعة وطلابها، وكذا فى جذب الطلاب الوافدين.

 

الاجتماع الشهرى لمركز ضمان الجودة
الاجتماع الشهرى لمركز ضمان الجودة
الحضور
الحضور
التفاعل والحوار بين الحضور
التفاعل والحوار بين الحضور
الكليات تعرض الوضع الراهن للجودة
الكليات تعرض الوضع الراهن للجودة
رئيس جامعة أسوان يشهد الإجتماع الشهرى لمركز ضمان الجودة
رئيس جامعة أسوان يشهد الإجتماع الشهرى لمركز ضمان الجودة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات الطب البيطري والتمريض و الزراعة

صور.. رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ضمان الجودة

جامعة اسوان

رئيس جامعة اسوان

مركز ضمان الجودة




لا تفوتك
رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة