جامعة أسوان تعقد إجتماعها الشهرى لضمان الجودة بحضور عمداء الكليات

جامعة أسوان تعقد إجتماعها الشهرى لضمان الجودة بحضور عمداء الكلياتالإثنين، 30 أبريل 2018 09:42 ص
اجتماع مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان
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عقد مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان، اجتماعه الشهرى بقاعة كلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان، وبعض العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها ، أن كليات العلوم وهندسة الطاقة ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية، ودول حوض النيل والآثار، قامت خلال الإجتماع بعرض الوضع الراهن للجودة بتلك الكليات.
فيما قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بتوضيح أهمية تقدم الكليات لاعتماد برنامج تعليمى بها، أو الاعتماد المؤسسى لأهميته للجامعة وطلابها، وكذا فى جذب الطلاب الوافدين.
الاجتماع الشهرى لمركز ضمان الجودة
الحضور
التفاعل والحوار بين الحضور
الكليات تعرض الوضع الراهن للجودة
رئيس جامعة أسوان يشهد الإجتماع الشهرى لمركز ضمان الجودة
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