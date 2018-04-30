توريد 94 ألف و338 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 94 ألف و338 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخالإثنين، 30 أبريل 2018 06:40 م
قمح - أرشيفية
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الجارى، بلغ 94338 طنا و509 كيلو للشون والصوامع.
وأضاف الهابط، فى تصريحات صحفية، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع.
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