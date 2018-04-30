"تموين سوهاج" يضبط 61 قضية بينها الاستيلاء على "3585" رغيف بلدى مدعم

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط " 61 " قضية تموينية، وضبط "فتحية ع ع" 45 سنة، صاحبة مخبز بلدى وتقيم دائرة مركز المراغة، لاستيلائها على "3585" رغيف بلدى من حصة المخبز بمبلغ 2364 جنيهاً، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين .

كما تم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و" 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص وزن، و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع، و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 3 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و" 3 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 4 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 4 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 4 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز، تم التحفظ عل المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.