تموين المنوفية: توريد 48 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

تموين المنوفية: توريد 48 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظةالإثنين، 30 أبريل 2018 08:13 ص
توريد القمح - ارشيفية
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أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن إجمالى ما تم توريده خلال الفترة من 15/4 وحتى 28\4 / 2018 من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 48 ألف و265طنا، مؤكداً أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.
وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .
وشدد وكيل وزارة التموين فى المنوفية، علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، لافتا إلى أن الحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.
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