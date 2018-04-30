تموين المنوفية: توريد 48 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد وكيل وزارة التموين فى المنوفية، علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، لافتا إلى أن الحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.

